Завершена надвижка на путепроводе через пути МЦД-2 на финальном участке МСД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершили надвижку пролетного строения на одном из путепроводов через пути МЦД-2 на финальном участке Московского скоростного диаметра (МСД), заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Продолжаются работы на финальном участке МСД на юге столицы. Всего здесь построят и реконструируют 7,7 километра дорог, в том числе шесть искусственных сооружений", – напомнил Ефимов.

По его словам, всего специалисты выполнили 7 этапов надвижки, а в ходе последнего этапа металлоконструкцию продвинули на 26 метров, что позволило ей встать на опору. Теперь строители могут состыковать конструкцию с частью путепровода, собранной "в навес" над Бакинской улицей.

"Сейчас на участке задействовано почти 200 рабочих и 10 единиц техники. Завершить работы на финальном участке планируется до конца этого года", – отметил заммэра.

Новый путепровод позволит автомобилистам выезжать со стороны Липецкой улицы на новый участок МСД – Каспийскую улицу, которая идет параллельно путям МЦД-2. У путепровода будет два съезда на основной ход магистрали – как в сторону Каширского, так и в сторону Симферопольского шоссе.

"Благодаря новому участку сократится перепробег на 2 километра, а также время в пути. Будет улучшено транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей юга Москвы", – сказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Кроме того, это снизит нагрузку на участки МСД, Кантемировскую и Каспийскую улицы. Водители получат дополнительный выезд с диаметра на трассу М-4 "Дон" через Липецкую улицу. При этом специалисты в рамках благоустройства прилегающей территории разобьют здесь 8 гектаров газонов.

Работы над путями МЦД-2 проходят при взаимодействии железнодорожников, мостовиков и самого города. Как рассказал директор Мостоотряда-4 группы компаний "Нацпроектстрой" Алексей Рогачев, специалисты завершили надвижку в точности с планом и в срок во время технологических окон, предоставленных Московской железной дорогой.

Ранее на Москворецкой набережной в центре Москвы было обновлено асфальтовое покрытие. Последний раз дорожно-ремонтные работы были здесь в 2022 году. Гарантийный срок асфальта составляет три года. Ремонт дорожного покрытия на Москворецкой набережной проходил преимущественно ночью, когда ниже автомобильный трафик.