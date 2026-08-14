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14 августа, 03:46

Политика

Дмитриев заявил, что его обращение к Хантеру Байдену по Украине "хорошо настоялось"

Фото: kremlin.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что его призыв к сыну экс-президента США Хантеру Байдену рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий стал более актуальным.

Впервые Дмитриев выступил с таким призывом два месяца назад. Накануне же он обратил внимание на выступление американского журналиста Джона Соломона, который сообщил, что доказательства деятельности Хантера Байдена были отвергнуты как иностранная дезинформация.

"Хорошо настоялось", – написал Дмитриев в соцсети X, комментируя свое предыдущее обращение к Байдену.

В декабре прошлого года Хантер Байден назвал Украину "рассадником зла" с невероятным уровнем коррупции. Он также назвал абсолютной ошибкой свое участие в работе украинской частной газодобывающей компании Burisma Holding "из-за политического положения, в которое это поставило всех".

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