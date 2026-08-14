В Бразилии рассказали о просьбах Запада стать посредником в диалоге с РФ

Фото: depositphotos/microgen

Западные государства обращаются к Бразилии с просьбой организовать диалог с Россией. Об этом сообщает издание Toda Palavra со ссылкой на специального советника президента латиноамериканской страны по международным вопросам Селсу Аморима.

По его словам, к нему лично обращались представители западноевропейских стран – от президентов до чиновников, послов и министров.

"Они просят нас о диалоге с Россией, потому что говорят, что Бразилия – одна из немногих стран, которая поддерживает связь как с Западом, так и с Москвой", – сообщил он.

Советник отметил, что Бразилия выступает за многополярный мировой порядок и не присоединяется автоматически ни к одной из сторон. Власти страны выступают за более широкое международное сотрудничество без вмешательства, сохраняя национальный суверенитет, добавил Аморим.

В начале августа Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский конфликт.

Российский лидер поблагодарил бразильского коллегу за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования. В Кремле отметили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов.