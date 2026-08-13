Axios: спецпосланник Трампа Кушнер посетит Израиль для переговоров по Газе

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планирует на следующей неделе посетить Израиль для переговоров о ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Кушнер отправится в Израиль вместе с Николаем Младеновым, назначенным высоким представителем "Совета мира" по Газе. В ходе визита они встретятся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

Кушнер также может посетить другие ближневосточные страны для переговоров с региональными лидерами, вовлеченными в решение вопроса Газы.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает план "Совета мира" по сектору Газа из 15 пунктов и не выведет войска из анклава, пока радикальное движение ХАМАС не будет действительно разоружено.

В Тель-Авиве отметили, что еврейское государство продолжает добиваться реализации пяти принципов завершения войны в секторе Газа, утвержденных военно-политическим кабинетом год назад.

Речь идет о разоружении ХАМАС, возвращении всех заложников, демилитаризации анклава, сохранении израильского контроля безопасности над сектором, а также создании альтернативной гражданской администрации без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.