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Общество

В Минпросвещения РФ назвали нормативы времени на выполнение домашнего задания

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В российских школах действуют определенные нормативы времени на выполнение домашних заданий. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Для учеников 2–3-х классов этот норматив составляет не более 1,5 часа, для 4–5-х – до 2 часов, для 6–8-х – до 2,5 часа, а для 9–11-х – до 3,5 часа в день. Данные нормативы утверждены и согласованы с Роспотребнадзором. Они также дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей.

"Предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы", – подчеркнул Костенко.

При этом первоклассники освобождены от домашних заданий. Эта норма была закреплена приказом Минпросвещения № 115 еще в 2021 году, напомнил эксперт. Недавний приказ № 729 лишь привел федеральную образовательную программу в соответствие с этим правилом, исключив техническую ссылку на допустимый часовой лимит.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников. По его словам, домашняя работа необходима для повторения пройденного материала. При этом министр признал, что систему домашних заданий необходимо совершенствовать.

Минпросвещения РФ также выпустило методические рекомендации для школ, согласно которым перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена – 20–30 минут. Большую перемену рекомендуется устанавливать после второго или третьего урока.

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