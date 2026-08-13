Минпросвещения РФ рекомендовало завершать уроки второй смены не позднее 19:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минпросвещения РФ выпустило методические рекомендации, согласно которым учебные занятия во вторую смену должны завершаться не позднее 19:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В рекомендациях также отмечается, что проведение нулевых уроков не допускается, а обучение в три смены запрещено.

Кроме того, по рекомендациям министерства перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена – 20–30 минут. Также допускается вместо одной длинной перемены делать две по 20 минут после второго и третьего уроков.

Вместе с тем в Госдуме ранее предложили отменить учебу в школах по субботам. В этот день предлагается проводить внеурочные, культурные, спортивные и иные воспитательные мероприятия.

Отмечалось, что реализация предложения позволит установить единый режим обязательных занятий для школьников во всех регионах.