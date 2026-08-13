Желтый уровень опасности из-за семибалльного ветра объявлен в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера четверга, 13 августа, из-за порывистого северо-западного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Днем местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Такая скорость соответствует семи баллам по 12-балльной шкале Бофорта и характеризуется как крепкий ветер. В связи с этим в комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей быть внимательными на улице.

"Просим горожан <...> не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении КГХ в MAX.

В течение дня, как следует из прогноза Гидрометцентра, в столичном регионе также возможен кратковременный дождь. Воздух в Москве прогреется до 15–17 градусов, по области – до 13–18 градусов.

Изменение характера погоды в столичном регионе и других областях Центральной России связано с западным циклоном и его фронтальной системой. В четверг и пятницу, 13 и 14 августа, регион окажется в тыловой части циклона, из-за чего местами пройдут кратковременные дожди и усилится ветер.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью воздух в Москве остыл до 10,3 градуса. На ВДНХ – до 11,3 градуса, в Тушине – до 10,5, в Бутове – до 10,3. В Подмосковье холоднее всего было под Серпуховом – 8,4 градуса, а в Центральной России местами фиксировалось до 6,8.

