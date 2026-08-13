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13 августа, 08:40

Общество

Воздух в столице остыл до 10,3 градуса минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минувшей ночью, 13 августа, воздух в Москве остыл до 10,3 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На опорной московской метеостанции ВДНХ воздух остыл до 11,3, в Тушине было 10,5. В Бутове – 10,3", – рассказал синоптик.

В Подмосковье прохладнее всего было под Серпуховом, где столбики термометров опустились до 8,4 градуса. В Центральной России местами похолодало до 6,8 градуса.

По словам Тишковца, самые низкие температуры на Европейской территории России зафиксированы в Карелии – 2,5 градуса и в Мурманской области, где в Апатитах ударили заморозки до минус 0,6 градуса. В азиатской части страны в западных улусах Якутии локально температура опускалась до минус 4,8 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье 13 августа будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение продлится до 21:00.

При этом синоптики ожидают, что этот четверг станет самым холодным днем текущего лета в Москве. Температура окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы и будет соответствовать многолетним показателям сентября. Ночью температура может опуститься до 8 градусов.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве 13 августа из-за сильного ветра

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