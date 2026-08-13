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13 августа, 09:15

Политика

В Госдуме предложили ввести в России 6-часовой рабочий день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России необходимо пересмотреть трудовое законодательство и ввести 6-часовой рабочий день, заявил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев в беседе с News.ru.

По словам парламентария, 8-часовой график устарел, поскольку цифровизация изменила рабочие процессы, особенно в интеллектуальной и офисной сферах. Оценивать сотрудника нужно не по времени присутствия, а по результату труда.

"Если человек выполнил весь необходимый объем работы за шесть часов, нет никакого экономического смысла заставлять его еще два часа сидеть перед компьютером только потому, что так устроен график", – подчеркнул Камнев.

Депутат отметил, что сокращение рабочего дня не должно сопровождаться снижением заработной платы. Производительность, по его мнению, следует повышать за счет технологий, автоматизации и оптимизации процессов, а освободившееся время отдавать семье, образованию, здоровью и отдыху.

При этом Камнев признал, что 6-часовой режим невозможно внедрить одномоментно во всех отраслях, например у врачей, водителей или работников непрерывного производства.

Однако принцип должен быть единым: все часы сверх шестичасовой нормы следует считать дополнительной нагрузкой и оплачивать соответственно. Важно не допустить, чтобы сокращение рабочего дня на бумаге обернулось ростом интенсивности труда или скрытыми переработками.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать. По ее словам, многие подростки уже с 12 лет хотят начать работать в летние каникулы.

При этом, согласно действующим нормам, легкий труд ребенка допускается с 14 лет, если письменное согласие дал один из родителей, а самостоятельно заключить трудовой договор можно с 15 лет, если у подростка есть общее образование.

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