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02 июля, 11:51

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Юрист Соловьев: приводить ребенка на работу можно только с согласия руководителя

Юрист назвал условие для появления ребенка на рабочем месте

Фото: depositphotos/Milkos​

Российское трудовое законодательство не разрешает работникам приводить несовершеннолетних на свое рабочее место. Сделать это можно только с согласия руководителя, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с RT.

"Нахождение ребенка на рабочем месте фактически может исключить для работника возможность осуществлять свои непосредственные обязанности", – пояснил эксперт.

Прежде всего, рекомендовал он, следует изучить трудовой договор и локальные акты, включая правила внутреннего распорядка и кодекс корпоративной этики. В этих документах может быть указано, допускается ли приведение несовершеннолетних на работу.

Юрист предупредил, что без предварительного согласования с работодателем за приведение ребенка на работу может последовать дисциплинарная ответственность. Тем не менее в отдельных случаях руководитель может разрешить временное присутствие несовершеннолетнего, если это не создает угрозы для жизни и здоровья сотрудника и самого ребенка.

"Если это режимный объект, правоохранительные органы, то работодатель, скорее всего, откажет в допуске ребенка на какой-либо объект предприятия", – подчеркнул Соловьев.

В качестве решения этого вопроса эксперт посоветовал обратить внимание на альтернативные варианты, которые предоставляет законодательство. Например, возможность работать неполный рабочий день или удаленно, а также взять отпуск без сохранения заработной платы или отгул.

"Трудовые отношения консенсусные. Очень важно понимать, что, когда работник приводит ребенка на рабочее место, это ответственность работодателя, руководителя и именно он будет нести эту ответственность. Лучше свое руководство не подставлять и заранее планировать то, как можно устроить несовершеннолетнего", – заключил юрист.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил закрепить право родителей первоклассников не работать 1 сентября. Парламентарий считает, что такую возможность стоит закрепить законодательно, но не в виде дополнительного выходного дня, а как право взять день за свой счет или в счет ежегодного отпуска. По его мнению, это станет компромиссным решением, которое позволит родителям проводить детей в школу.

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