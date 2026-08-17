Адвокат Баранов: сотрудник может попросить выплату зарплаты раньше срока

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Работник может попросить работодателя выплатить зарплату или ее часть раньше установленного срока, однако обязать руководство пойти навстречу, как правило, нельзя. Об этом RT рассказал адвокат Игорь Баранов.

По словам специалиста, даты выплаты зарплаты заранее устанавливаются в трудовом или коллективном договоре либо правилах внутреннего трудового распорядка. Работодатель должен соблюдать эти сроки, а зарплата по общему правилу выплачивается не реже чем раз в полмесяца.

Баранов отметил, что аванс является частью заработной платы за первую половину месяца, а не произвольной выплатой. При этом досрочно получить деньги можно по соглашению с работодателем, если это не нарушает установленный порядок расчетов. Для этого сотрудник может обратиться к руководителю или в бухгалтерию с письменной просьбой.

"Если же работодатель сам систематически задерживает зарплату или выплачивает ее позже установленного срока, это уже совершенно другая ситуация: за нарушение сроков выплаты предусмотрена ответственность", – рассказал эксперт.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев предложил пересмотреть трудовое законодательство и ввести шестичасовой рабочий день, назвав восьмичасовой график устаревшим из-за цифровизации и изменений в рабочих процессах. По его словам, оценивать сотрудника нужно по результату, а не по времени присутствия, и сокращение рабочего дня не должно сопровождаться снижением зарплаты.