Эпидемиолог Семейкина: в грибах со следами червивости появляется плесень

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Грибы со следами червивости могут быть небезопасны из-за бактерий и плесени, которые быстро развиваются в поврежденной насекомыми мякоти. Об этом сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

По словам специалиста, сами личинки мух и комаров не ядовиты. При термической обработке они погибают и перевариваются, не представляя прямой угрозы. Однако, прогрызая ходы в грибе, личинки повреждают его структуру, и в рыхлой мякоти гораздо быстрее развиваются болезнетворные бактерии и плесневые грибы.

Семейкина отметила, что эти микроорганизмы выделяют токсины, которые не разрушаются при варке и способны приводить к серьезному пищевому отравлению.

Врач добавила, что, если червоточин немного, а остальная часть гриба плотная и не повреждена, их можно обрезать. После любой чистки грибы необходимо тщательно проварить или прожарить.

Ранее кандидат технических наук, инженер-технолог, эксперт по питанию Нелли Львович предупредила, что грибы являются наиболее опасными продуктами для домашнего консервирования. Это объясняется тем, что в земле, где они растут, могут содержаться споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм.

