Древние монеты найдены при раскопках в Волгоградской области

Фото: nasledie.volgograd.ru

Археологи обнаружили древние монеты и фрагменты предметов быта на раскопках в Ленинском районе Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Раскопки проходили на памятнике "Солодовский пригород Царевского городища" середины XIV века, который являлся одной из столиц Золотой Орды. На площади 70 квадратных метров исследователи нашли две землянки и собрали около двух тысяч фрагментов керамики. Кроме того, в числе находок – 17 медных и серебряная монеты, бусины, каменный оселок и полудрагоценная вставка перстня.

Все обнаруженные артефакты будут направлены на реставрацию и тщательное исследование, а затем – на хранение в областной краеведческий музей. В работе экспедиции приняли участие 85 профессионалов из различных регионов страны, а стать свидетелями хода научных изысканий смогли свыше 300 посетителей. В настоящее время на территории Волгоградской области официально учтено 1 233 объекта археологического наследия.

Ранее археологи впервые исследовали древнюю шахту бронзового века в Кизильском районе Челябинской области. Они опустились на глубину более восьми метров и нашли тысячи артефактов. Среди находок – фрагменты керамической посуды, кости животных и каменные орудия труда. Кроме того, было обнаружено около 50 керамических дисков из стенок сосудов одинакового размера.