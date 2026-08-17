Собянин: в Сколкове появятся новые технопарки, медколледж и спорткомплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве утвердили проект планировки территории инновационного центра "Сколково" площадью более 400 гектаров. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, там построят порядка 2,7 миллиона квадратных метров новой недвижимости, включая технопарки, медицинский колледж, R&D-центры, общественно-деловые, исследовательские и конгрессно-выставочный центры, а также лаборатории.

Одним из первых объектов, чей архитектурный облик уже согласован, станет технопарк на улице Нобеля. Его площадь превысит 25 тысяч квадратных метров, здание будет шестиэтажным. Внутри обустроят лаборатории, коворкинги и другие пространства. Фасады выполнят с плавными линиями и акцентными деталями, напоминающими крылья. При возведении здания планируется в основном использовать российские материалы. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Градоначальник добавил, что в рамках концессионного соглашения на территории "Сколково" также возводят многофункциональный спортивный комплекс. Там в детской хоккейной школе смогут заниматься 300 ребят.

Продолжается и развитие транспортной инфраструктуры, указал Собянин. Предполагается, что Филевская линия столичного метрополитена протянется от станции "Кунцевская" до Сколково. Новый участок затронет сразу четыре района: Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский. Всего там сделают пять новых станций.

Кроме того, в этом году уже завершилось строительство лечебно-диагностического комплекса Онкологической больницы № 62 и апарт-отеля для временного проживания врачей, пациентов и их близких. До клиники запущены три специальных экспресс-маршрута от станций метро "Войковская" и "Строгино", а также от поселка Истра в Красногорске.

На территории Сколково уже функционирует одноименный инновационный центр, где разрабатываются и внедряются новейшие технологии. Там же появляются большие научно-технологический и медицинский кластеры, строятся социальные объекты. Для креативных индустрий открыта первая очередь кластера видеоигр и анимации, в скором времени будет готова и вторая очередь – кластер медиатехнологий.

Мэр рассказал и о действующей инновационной школе "Сколка", которая помогает не только развивать личность, но и формировать компетенции в научных областях.

Ранее на территории инновационного центра "Сколково" появилось новое общественное пространство площадью около 3 гектаров. Место стало функциональным, подходящим для активного и спокойного отдыха. Там сделали спортивные площадки и провели озеленение.

