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05 октября, 21:36

Культура

Комик Соболев рассказал о работе над фильмом о психотерапевте Кашпировском

Фото: телеграм-канал "Илья Соболев | Клан Соболева"

Шоумен Илья Соболев и его команда уже около двух лет работают над созданием фильма о психотерапевте Анатолии Кашпировском. Об этом комик сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам Соболева, раньше он не планировал рассказывать о работе, однако решил поделиться этой информацией в свете последних событий. Он предположил, что после смерти Кашпировского появится множество фильмов и сериалов о психотерапевте.

В своем проекте комик планирует показать гипнотерапевта не как интернет-мем или часть 1990-х годов, а прежде всего как человека, который верил в свою способность помогать людям. Шоумен не раскрыл, кто сыграет главную роль, однако отметил, что это очень известный актер.

Кашпировский скончался 3 октября. Как рассказал его директор Сергей Рудых, у психотерапевта остановилось сердце. Накануне он был доставлен в медучреждение. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, давшее метастазы в легкие и мозг.

Похороны и прощание с психотерапевтом состоятся 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате

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