Остановка сердца стала причиной смерти Кашпировского

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Остановка сердца стала причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского. Об этом ТАСС сообщил его директор Сергей Рудых.

По его словам, у Кашпировского резко упало давление, после чего его доставили в больницу на скорой помощи. Там он скончался.

"Я не могу сказать, что он долго болел. Это очень неожиданно", – отметил Рудых.

О смерти Кашпировского стало известно 3 октября. Он скончался в тот же день на 88-м году жизни ранним утром в 6:45. По словам его директора Сергея Рудых, предположительной причиной смерти стал возраст. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.