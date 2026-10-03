03 октября, 12:14Общество
Остановка сердца стала причиной смерти Кашпировского
Фото: РИА Новости/Замир Усманов
Остановка сердца стала причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского. Об этом ТАСС сообщил его директор Сергей Рудых.
По его словам, у Кашпировского резко упало давление, после чего его доставили в больницу на скорой помощи. Там он скончался.
"Я не могу сказать, что он долго болел. Это очень неожиданно", – отметил Рудых.
О смерти Кашпировского стало известно 3 октября. Он скончался в тот же день на 88-м году жизни ранним утром в 6:45. По словам его директора Сергея Рудых, предположительной причиной смерти стал возраст. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.