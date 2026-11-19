Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Завершить модернизацию как минимум 75 аэродромов предстоит в ближайшие четыре года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".

Он подчеркнул, что такую задачу поставил Владимир Путин. По словам Мишустина, работы сейчас развернуты практически на половине запланированных объектов, а часть из них находится в высокой степени готовности.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил об утверждении переноса сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов по соглашениям с Минэнерго.

Эта мера направлена на поддержку нефтеперерабатывающей отрасли. Российские власти рассматривают различные способы помощи НПЗ, в том числе перенос сроков модернизации, предусмотренных соглашениями с Минэнерго. По словам вице-премьера, предполагается продлить их на один год.

