19 ноября, 15:00Транспорт
Мишустин заявил, что в ближайшие 4 года завершится модернизация не менее 75 аэродромов
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Завершить модернизацию как минимум 75 аэродромов предстоит в ближайшие четыре года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форума "Транспорт России: точки роста страны".
Он подчеркнул, что такую задачу поставил Владимир Путин. По словам Мишустина, работы сейчас развернуты практически на половине запланированных объектов, а часть из них находится в высокой степени готовности.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил об утверждении переноса сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов по соглашениям с Минэнерго.
Эта мера направлена на поддержку нефтеперерабатывающей отрасли. Российские власти рассматривают различные способы помощи НПЗ, в том числе перенос сроков модернизации, предусмотренных соглашениями с Минэнерго. По словам вице-премьера, предполагается продлить их на один год.