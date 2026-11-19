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Матч московского футбольного клуба "Динамо" с "Краснодаром" в 15-м туре Российской Премьер-лиги обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Об этом сказано на сайте Российского футбольного союза.

Встреча пройдет в Москве в воскресенье, 22 ноября, и начнется в 14:00. Ассистентами Левникова назначены Рустам Мухтаров и Андрей Веретешкин, а резервным судьей – Матвей Заика. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Артур Федоров, а поможет ему Павел Шадыханов.

В пятницу, 20 ноября, "Ростов" сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Главным арбитром этой встречи станет Рафаэль Шафеев, а за систему VAR будет отвечать Павел Шадыханов.

В субботу, 21 ноября, состоятся четыре матча. "Оренбург" примет "Балтику" из Калининграда. На данную встречу назначен главным арбитр Антон Фролов, а на VAR будет находиться Сергей Чебан. "Акрон" из Тольятти встретится с "Факелом" из Воронежа. Этот матч рассудит Инал Танашев, а за VAR будет отвечать Евгений Буланов.

В этот же день "Рубин" из Казани сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Главным арбитром этой встречи станет Сергей Карасев, а на VAR будет находиться Павел Кукуян. ЦСКА примет "Ахмат" из Грозного. Этот матч рассудит Артем Чистяков, а за VAR будет отвечать Иван Абросимов.

В воскресенье, 22 ноября, помимо матча "Динамо" – "Краснодар", пройдут еще две игры. Махачкалинское "Динамо" встретится со "Спартаком" из Москвы. Главным арбитром этой встречи станет Андрей Прокопов, а на VAR будет находиться Ян Бобровский. Кроме того, московская "Родина" сыграет с "Локомотивом" из Москвы. Рассудит эту игру Алексей Сухой, а за VAR будет отвечать Василий Казарцев.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий назвал судей козлами. Специалист отметил, что за годы карьеры часто получал дисквалификации за оскорбления арбитров. По его словам, тренеры и футболисты регулярно оказываются в оппозиции к судьям и не всегда удается контролировать эмоции.

