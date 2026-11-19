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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ингвильд Эстберг завершила карьеру в 36 лет. Об этом норвежская спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Свой последний старт на Кубке мира лыжница провела в марте 2023 года в финском Лахти. Тогда она заняла 11-е место в масс-старте на 20 километров классическим стилем. Как отметило издание VG, впоследствии Эстберг не получала медицинского допуска, необходимого для участия в соревнованиях.

"Теперь моя очередь сказать спасибо. Я горжусь тем, что провела столько прекрасных лет в большом спорте, и считаю, что мне невероятно повезло. Я даже не подозревала, что мечтаю о такой жизни", – написала спортсменка.

Олимпийская чемпионка также поблагодарила за друзей, которых обрела за годы карьеры. На Олимпиаде 2014 года в Сочи Эстберг одержала победу в командном спринте в паре с Марит Бьорген и получила серебро в личном спринте.

В 2018 году в Пхенчхане она стала первой в эстафете. Кроме того, лыжница побеждала на чемпионатах мира: в командном спринте в Фалуне в 2015 году и в эстафете в Планице в 2023-м. В сезоне-2018/19 Эстберг стала лучшей в многодневке "Тур де Ски" и в общем зачете Кубка мира.

Ранее пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры. Он напомнил, что его путь в команде Португалии начался в августе 2003 года и изменил его жизнь.

За это время футболист пережил победы и поражения, установил рекорды и завоевал трофеи. Роналду подчеркнул, что всегда старался добиваться большего и отдавал сборной все силы.