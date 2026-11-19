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Аномального бегства в наличные деньги на рынке нет, доля наличных в денежной массе держится на нормальном уровне. Об этом сообщил советник главы Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии регулятора.

По его словам, в предыдущие два года этот показатель сильно сократился, поэтому нынешний рост наличных – по сути, возвращение к долгосрочному тренду.

"Это не какое-то аномальное бегство из банков, когда люди чего-то боятся, начинают хранить деньги в наличных. Нет", – сказал Тремасов.

Он обратил внимание на момент, который аналитики часто упускают: доля наличных в денежной массе все еще ниже долгосрочного тренда, существовавшего до сокращения. В течение года рост наличных опережал обычные темпы, что объясняется отклонением сезонности.

Советник главы ЦБ также отметил, что два года назад высокие ставки в экономике побудили граждан меньше держать наличных в кармане и "под подушкой".

Ранее стало известно, что годовой темп прироста наличных денег в обращении на 1 октября достиг 7,1%. Годом ранее темп прироста находился на уровне 3,7%. При этом общий объем наличных средств за год увеличился на 22%, до 22,78 триллиона рублей. В 2025 году показатель составлял 18,5 триллиона рублей.

