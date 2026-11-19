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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября.

Согласно документу, расходы бюджета на следующий год составят 48,7 триллиона рублей, доходы – 43,3 триллиона рублей. На 2028-й доходы предусмотрены в размере 45,8 триллиона рублей, расходы – 50,9 триллиона рублей. На 2029-й заложены доходы в 48,6 триллиона рублей и расходы в 53,9 триллиона рублей. Дефицит 5,4 триллиона рублей ожидается в 2027 году, 5,1 триллиона – в 2028-м, 5,3 триллиона – в 2029-м.

Нефтегазовые доходы запланированы в размере 7 триллионов рублей в 2027 году, 7,633 триллиона рублей – в 2028-м и 7,726 триллиона – в 2029-м. Ненефтегазовые доходы должны составить 36,293 триллиона, 38,201 триллиона и 40,894 триллиона рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что российское правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионам страны почти на 12,5 миллиарда рублей. Это делается для того, чтобы у субъектов оставалось достаточно средств на развитие. Мера затронет Бурятию, Забайкальский край, Кировскую, Новгородскую, Пензенскую, Псковскую области и Чукотский автономный округ.