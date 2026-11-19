Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Писцовую улицу благоустроили в Савеловском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На проезжей части и тротуарах уложили новый асфальт. Кроме того, нерегулируемые пешеходные переходы получили систему контрастного освещения. Еще одним результатом работ стали почти 3,8 тысячи квадратных метров газона.

Как уточнили в пресс-службе, улица остается важным транспортным и социальным узлом района: на ней расположены городская клиническая больница № 24, корпуса школы № 1164 и спорткомплекс с бассейном АО "Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева".

"Архитектурный облик улицы формирует построенный по проекту Освальда Стапрана ансамбль конструктивистских жилых зданий 1930-х годов", – добавили в комплексе.

Ранее благоустройство завершилось на 2-й Боевской улице. Там заменили покрытие проезжей части и тротуаров, площадь нового асфальта составила почти 11 тысяч квадратных метров. Также специалисты нанесли дорожную разметку и восстановили газоны на площади примерно 3 тысячи "квадратов".