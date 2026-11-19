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Медики Дубненской больницы спасли пациента, у которого тяжелая пневмония осложнилась септическим шоком и почечной недостаточностью. Для лечения врачи впервые в истории учреждения применили метод липополисахаридной сорбции, сообщили в Минздраве Московской области.

Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. Помимо тяжелейшего поражения легких, у него был сахарный диабет I типа, а почки полностью перестали работать. Медикам пришлось одновременно поддерживать дыхание с помощью аппарата ИВЛ, очищать кровь и компенсировать нарушения, связанные с диабетом.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Альберт Паваротный рассказал, что во время липополисахаридной сорбции пациента подключили к специальному фильтру. Он удаляет из крови вещества, которые поддерживают сильную воспалительную реакцию и усиливают повреждение органов.

"Мы одновременно вентилировали легкие, фильтровали кровь и компенсировали диабет", – пояснил врач.

Мужчина провел в реанимации 25 суток, 18 из них – на искусственной вентиляции легких. Параллельно медики контролировали уровень сахара и проводили непрерывную заместительную почечную терапию. Совместная работа анестезиологов-реаниматологов, нефрологов и эндокринологов помогла восстановить дыхание и функцию почек.

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