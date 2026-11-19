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Министерство внутренних дел Литвы разработало план укрепления границы с Калининградской областью. Он предусматривает установку барьеров на отдельных участках и другие меры охраны. Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас, передает портал Delfi.

Кателинас сообщил, что решения подготовлены, но для них нужно немного дополнительного финансирования. Он также отметил, что все меры охраны, действующие на границе с Белоруссией, нельзя напрямую использовать на границе с Калининградской областью. Это связано с отличающимся природным ландшафтом.

Ранее в МВД Литвы сообщали о планах задействовать военнослужащих для охраны границы с Калининградской областью. Официальный Вильнюс отмечал, что обстановка на литовско-российской границе остается спокойной.

При этом в МИД России говорили, что Москва ответит всеми имеющимися средствами на любой акт агрессии против Калининградской области.

