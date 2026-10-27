LRT: неизвестный мужчина незаконно пересек границу Литвы с Россией

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Неизвестный мужчина в Литве пересек границу и оказался на территории Калининградской области, несмотря на предупреждающие знаки вдоль побережья. Об этом сообщил литовский портал LRT.

По данным издания, сотрудники пограничной охраны Неринги обнаружили мужчину 25 октября с помощью системы наблюдения. Он передвигался по дюнам у Балтийского моря и не нес с собой крупных предметов.

Позднее мужчина направился вдоль берега в сторону России. При этом он проигнорировал специальные знаки, обозначавшие линию государственной границы.

Литовские пограничники направили к месту происшествия сотрудников пограничной охраны. Однако к их прибытию мужчина уже успел пересечь границу и попасть на территорию Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Литва столкнулась с массовым оттоком собственных граждан: число жителей, уезжающих за рубеж ради работы и жизни, растет, а количество возвращающихся сокращается.