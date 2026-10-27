До 11 градусов тепла ожидается в Москве 27 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей столицы и Подмосковья во вторник, 27 октября, ждет сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до 11 градусов. В ночные часы температура опустится до 2 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться в пределах 759–760 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до минус 1 градуса.

Ранее сообщалось, что теплая погода с температурой на 3–4 градуса выше климатической нормы сохранится в Москве до конца октября. Днем воздух будет прогреваться до 9–12 градусов, а ночью температура составит от 2 до 6 градусов.