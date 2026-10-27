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Ученый Ризванов допустил появление нового варианта коронавируса PJ.2.1 в России

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 может вскоре появиться в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новый вариант коронавируса PJ.2.1, который распространяется в США, Канаде и странах Европы, может вскоре появиться в России. Об этом газете "Известия" рассказал руководитель центра превосходства "Персонифицированная медицина" Казанского федерального университета, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

По словам ученого, нельзя исключать, что вирус уже попал в страну и передается внутри нее, но пока остается незамеченным. Из-за международных поездок новые варианты коронавируса способны пересекать границы за считаные дни.

Вместе с тем Ризванов подчеркнул, что появление PJ.2.1 в России не означает, что он станет преобладающим. По его словам, ранее возникали варианты, которые вызывали обеспокоенность исследователей, но в итоге не получали широкого распространения.

Ученый также призвал не считать новый вариант предвестником очередной опасной волны коронавируса. Само по себе появление новой разновидности вируса не свидетельствует о том, что ситуация с заболеваемостью резко ухудшится.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной, и ведомство принимает все меры, чтобы не допустить завоза инфекций в Россию.

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