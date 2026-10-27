Профессор Сафонов: пластические хирурги могут получать от 500 тысяч рублей

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В России зарплату от 500 тысяч рублей в месяц можно получать в нескольких отраслях, однако такие доходы характерны прежде всего для руководителей и узкопрофильных специалистов. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По словам эксперта, к направлениям с такими заработками относятся информационные технологии, высший менеджмент и финансы, коммерческая медицина, а также специализированный консалтинг, продажи и девелопмент. Доходы в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, как правило, связаны с высокой квалификацией, ответственностью или крупными сделками.

В сфере управления и финансов такой уровень оплаты обеспечивается либо высоким окладом, либо гарантированными бонусами и процентами от сделок. При этом руководители крупных коммерческих предприятий могут получать более 1,5 миллиона рублей в месяц.

Зарплаты от 500 тысяч рублей в медицине доступны преимущественно в крупных частных клиниках эстетической медицины Москвы и Санкт-Петербурга. По оценке Сафонова, узкопрофильные врачи высшей категории, включая пластических хирургов и нейрохирургов, могут зарабатывать в коммерческом секторе от 500 до 900 тысяч рублей.

В информационных технологиях на такой доход могут рассчитывать руководители команд и специалисты, которые проектируют системы искусственного интеллекта. В сфере недвижимости высокие заработки возможны у агентов, работающих с элитным жильем.

Ранее сообщалось, что Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг российских мегаполисов по доступности высокооплачиваемой работы. При этом в столице женщины оценили возможности найти такую работу выше, чем мужчины.