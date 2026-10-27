Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:25

Общество
Главная / Новости /

Профессор Сафонов: пластические хирурги могут получать от 500 тысяч рублей

Эксперт назвал сферы с зарплатами от 500 тысяч рублей

Фото: depositphotos/zaktatyana

В России зарплату от 500 тысяч рублей в месяц можно получать в нескольких отраслях, однако такие доходы характерны прежде всего для руководителей и узкопрофильных специалистов. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По словам эксперта, к направлениям с такими заработками относятся информационные технологии, высший менеджмент и финансы, коммерческая медицина, а также специализированный консалтинг, продажи и девелопмент. Доходы в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, как правило, связаны с высокой квалификацией, ответственностью или крупными сделками.

В сфере управления и финансов такой уровень оплаты обеспечивается либо высоким окладом, либо гарантированными бонусами и процентами от сделок. При этом руководители крупных коммерческих предприятий могут получать более 1,5 миллиона рублей в месяц.

Зарплаты от 500 тысяч рублей в медицине доступны преимущественно в крупных частных клиниках эстетической медицины Москвы и Санкт-Петербурга. По оценке Сафонова, узкопрофильные врачи высшей категории, включая пластических хирургов и нейрохирургов, могут зарабатывать в коммерческом секторе от 500 до 900 тысяч рублей.

В информационных технологиях на такой доход могут рассчитывать руководители команд и специалисты, которые проектируют системы искусственного интеллекта. В сфере недвижимости высокие заработки возможны у агентов, работающих с элитным жильем.

Ранее сообщалось, что Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг российских мегаполисов по доступности высокооплачиваемой работы. При этом в столице женщины оценили возможности найти такую работу выше, чем мужчины.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика