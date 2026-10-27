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01:13

Политика

Армия США отрабатывает создание временных захоронений на случай масштабной войны

Фото: 123RF.соm/fotodrobik

Сухопутные войска США отрабатывают порядок организации временных захоронений военнослужащих на случай масштабного вооруженного конфликта. Учения направлены на то, чтобы проверить, насколько быстро военные смогут подготовить такие места с сохранением возможности опознать погибших и впоследствии вернуть останки их семьям, сообщает Defense News со ссылкой на пресс-релиз американской армии.

В ходе тренировок в Северной Каролине специалисты отрабатывали создание крупных временных захоронений. К работе привлекли военных инженеров, медиков, капелланов и представителей других служб.

Для подготовки мест захоронения военнослужащие использовали специальную технику, в том числе бульдозеры. По данным Defense News, на создание траншеи, рассчитанной на 20 тел, в среднем требовался 1 час 15 минут.

Следующий, третий этап учений запланирован на весну 2027 года. Тренировки должны помочь американским военным проверить готовность к действиям в условиях большого числа погибших в случае крупного конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут "заняться Кубой" после Ирана. По его словам, военные корабли США могут подойти к кубинскому побережью. После этого Вашингтон может послать на остров госсекретаря Марко Рубио, чтобы тот "довел дело до конца".

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