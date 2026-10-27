Межмузейный депозитарно‑выставочный комплекс появится в Коммунарке

Фото: проектное решение предоставлено пресс-службой департамента гражданского строительства города Москвы

В районе Коммунарка продолжается проектирование межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, который станет одним из крупнейших музейных объектов России. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Объект включен в Адресную инвестиционную программу столицы. Он войдет в кластер современных образовательных, культурных и научных площадок, а в его стенах соединятся хранение, изучение, реставрация и показ музейных коллекций.

"Зоны открытого хранения займут около 11 тысяч квадратных метров. Благодаря этому посетители смогут увидеть редкие предметы из коллекций московских музеев и Государственной Третьяковской галереи, которые ранее находились в закрытых фондах", – отметил Ефимов.

Открытые фонды поделят на две части. Под свободное посещение отведут 6,3 тысячи "квадратов", а на остальной площади разместят специальные фонды – экспонаты там можно будет рассмотреть через прозрачные витрины.

Комплекс станет еще одним популярным местом в Москве для жителей и гостей столицы, указал министр правительства Москвы, глава департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, здание будет пятиэтажным: в нем появятся выставочные пространства и атриум, залы для просветительских и культурных событий, кафе и подземная парковка.

В реставрационных мастерских специалисты займутся живописью, графикой и произведениями на бумаге, тканью, керамикой, фарфором, стеклом, скульптурой и другими видами музейных предметов. Для этого комплекс оснастят всем набором помещений и оборудования, который обеспечит полный цикл обработки коллекций – от приема и первичной обработки до исследования и реставрации.

Для деловых и культурных мероприятий оборудуют многофункциональный зал со сценой-эстрадой, а зрительские места расположат на разных уровнях. Помимо этого, в здании предусмотрены научно-исследовательский и лабораторный блоки.

Ранее сообщалось, что Новую сцену Московского Художественного театра имени А. П. Чехова закроют на ремонт в мае следующего года. Худрук театра Константин Хабенский рассказал, что ремонт продлится менее года. При этом Основная и Малая сцены продолжат работать штатно.