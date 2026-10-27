Самозанятых в РФ могут обязать указывать сферу деятельности

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Власти Новосибирской области предложили обязать самозанятых указывать сферу деятельности и муниципалитет, в котором они работают. Соответствующую инициативу регион направил в правительство России, сообщили в областном кабмине.

По словам министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко, изменения необходимы, чтобы не допустить использования режима налога на профессиональный доход для подмены трудовых отношений и уклонения от официального оформления работников.

По данным областного Минфина, новые сведения позволят повысить прозрачность занятости и дадут органам местного самоуправления больше информации о трудовой деятельности жителей.

Также регион предложил расширить участие комиссий в выявлении нарушений трудовых отношений и взаимодействии с предпринимателями.

За пять лет число зарегистрированных самозанятых в Новосибирской области превысило 300 тысяч человек. Ежегодные поступления налога на профессиональный доход составляют около 2 миллиардов рублей, добавили в региональном правительстве.

Ранее заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщала, что число самозанятых в Москве на 1 июля превысило 2,4 миллиона человек – это 14% от всех зарегистрированных в России.

По ее словам, за первое полугодие в столице появились 156 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход, а всего за время действия режима в городской бюджет поступило свыше 70 миллиардов рублей.