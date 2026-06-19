В России призвали сохранить текущие условия для самозанятых минимум до 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России необходимо сохранить текущие условия для самозанятых минимум до 2028 года, заявил председатель общественного совета проекта "Предпринимательство", президент "Опоры России" Александр Калинин.

Он отметил, что необходимо добиваться соблюдения гарантий, которые предусмотрены при запуске специального налогового режима.

"Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги", – передает его слова пресс-служба "Единой России".

Калинин подчеркнул, что в 2025 году те, кто платит налог на профессиональный доход, перечислили более 137 миллиардов рублей в бюджет.

Партия "Единая Россия" инициировала поправки в Трудовой кодекс. Они должны разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, в настоящий момент предложения обсуждаются с профсоюзами и отраслевыми объединениями.

Ранее в Госдуме выдвинули инициативу о продлении специального налогового режима для самозанятых граждан до 2035 года.

Парламентарии также предложили с 2027 года увеличить лимит годового дохода для данной категории налогоплательщиков до 3 миллионов рублей, а также предусмотреть возможность ежегодной индексации этого лимита с учетом уровня инфляции и иных социально-экономических факторов.

