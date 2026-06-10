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10 июня, 11:10

Политика

В ГД призвали настроить режим самозанятых для исключения недобросовестной конкуренции

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, а также придать ему постоянный статус. Об этом в беседе с ТАСС на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил председатель комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

"У нас не должно быть недобросовестной конкуренции, когда режим самозанятого начинает конкурировать с режимами ИП или другими за счет небольшой налоговой нагрузки", – указал депутат.

Также есть вопросы о работе граждан со специальным налоговым режимом в лицензируемых видах деятельности.

В это же время Демин призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Депутат заметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживают большого внимания.

На данный момент режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года, а предельный размер годового дохода таких граждан составляет 2,4 миллиона рублей.

Ранее в ГД предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Также парламентарии предлагали увеличить с 2027 года лимит годового дохода до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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