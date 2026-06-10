10 июня, 11:10Политика
В ГД призвали настроить режим самозанятых для исключения недобросовестной конкуренции
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, а также придать ему постоянный статус. Об этом в беседе с ТАСС на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил председатель комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
"У нас не должно быть недобросовестной конкуренции, когда режим самозанятого начинает конкурировать с режимами ИП или другими за счет небольшой налоговой нагрузки", – указал депутат.
Также есть вопросы о работе граждан со специальным налоговым режимом в лицензируемых видах деятельности.
В это же время Демин призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Депутат заметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживают большого внимания.
На данный момент режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года, а предельный размер годового дохода таких граждан составляет 2,4 миллиона рублей.
Ранее в ГД предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Также парламентарии предлагали увеличить с 2027 года лимит годового дохода до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий.