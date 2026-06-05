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05 июня, 17:12

Экономика

Путин заявил о возможности отложить снижение порога выручки компаний

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний для упрощенного налогообложения. Об этом он высказался в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам президента, этот вопрос уже обсуждался с бизнесом и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Сейчас он (порог выручки. – Прим ред.) составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов. Еще через год – 10", – сказал глава государства.

Российский лидер уже поручил обеспечить "бесшовный переход" бизнеса от малого к более крупному, так как при росте и развитии бизнеса порой возникают организационные трудности и дополнительные финансовые издержки.

Путин подчеркнул, что нужно минимизировать эти издержки.

"Прошу правительство вместе с ВЭБом и, конечно, с деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которое охватит все этапы от самозанятости к индивидуальному предпринимательству и затем к компании со всеми плюсами корпоративного управления", – уточнил президент.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН) до конца текущего года. Парламентарии поддержали ряд дополнительных поправок, позволяющих сохранить доступ к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации бизнеса к изменениям.

В частности, с 1 апреля по 31 декабря от НДС освобождены организации и индивидуальные предприниматели (ИП) в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками только с текущего года.

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