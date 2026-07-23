Ребенок выпал из окна квартиры в районе Соколиная Гора

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома на Зверинецкой улице в столичном районе Соколиная Гора. Он госпитализирован, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, мальчик 2024 года рождения на непродолжительное время остался в комнате с открытым окном без присмотра взрослых.

Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств, ход и результаты проверки.

Ведомство призвало взрослых не оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно, не ставить рядом мебель и другие предметы.

Ранее 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в жилом доме в Великом Новгороде. Инцидент произошел 27 июня на улице Большой Санкт-Петербургской. В результате пострадавшую доставили в детскую областную больницу. Следствие организовало проверку по факту произошедшего.

