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18 июня, 10:57

Происшествия

Московский суд оштрафовал мать, чей сын свесил ноги на подоконнике 13-го этажа

Фото: depositphotos/andreyuu

Московский суд оштрафовал женщину, чей сын свесил ноги на подоконнике 13-го этажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Указано, что дошкольника, сидящего на окне, увидела женщина из соседнего дома. Она вызвала полицию, при этом им не пришлось вскрывать замок, так как дверь квартиры была открыта. Взрослых дома в этот момент не было.

Выяснилось, что отец ребенка ушел в строительный магазин, а у его мамы, которая является директором свадебного салона, появились рабочие дела. По словам женщины, она дала сыну телефон с играми и закрыла все окна, а также закрыла входную дверь.

Мальчик, в свою очередь, объяснил, что действительно остался дома один, но в какой-то момент у него разрядился телефон и ему стало скучно, поэтому он решил посидеть на подоконнике.

Мать поставили на профилактический учет и привлекли к административной ответственности за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию, после чего возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Она подчеркнула, что очень любит сына и не предполагала, что ребенок способен самостоятельно открыть окно и забраться на подоконник. Когда мальчика временно поместили в реабилитационный центр, мать навещала его ежедневно.

Суд убедился, что положение семьи оценивается удовлетворительным, никто не страдает от зависимостей и расстройств. Несмотря на это, ей выписали штраф.

В документах не указывается его сумма, но статья предусматривает либо взыскание в размере до 80 тысяч рублей, либо в размере зарплаты или другого дохода за период до 6 месяцев.

Ранее на северо‑востоке Москвы пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. По предварительным данным, мать ненадолго оставила сына одного, и в ее отсутствие мальчик подошел к окну, забрался на подоконник и выпал. Пострадавший был госпитализирован.

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