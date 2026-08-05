ТАСС: имя исполняющего обязанности ректора ГИТИС могут объявить на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Имя нового исполняющего обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) могут объявить в начале следующей недели. При этом кандидатура на этот пост может быть "неожиданной", заявил ТАСС источник, близкий к институту.

Предыдущий ректор ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию 4 августа. Его заявление подписала министр культуры России Ольга Любимова. Позже уточнялось, что выборы исполняющего обязанности ректора заведения состоятся 15 сентября.

Наряду с этим правоохранители начали проверку по факту трудоустройства детей Заславского и законности выплаты им заработной платы. Однако уточняется, что говорить о каких-либо выводах или возможном возбуждении уголовного дела пока преждевременно.

Заславский возглавлял институт на протяжении десяти лет. На должность ректора его назначили 16 мая 2016 года. В октябре 2021 года его переизбрали на новый пятилетний срок.