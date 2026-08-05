"Известия": силовики начали проверку законности трудоустройства детей экс-ректора ГИТИСа

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту трудоустройства детей бывшего ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского, а также законности выплаты им заработной платы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По информации издания, проверяется соблюдение законодательства при оформлении родственников на работу в вуз. При этом источник подчеркнул, что говорить о каких-либо выводах или возможном возбуждении уголовного дела пока преждевременно.

Как отметил адвокат и бывший следователь Главного следственного управления МВД по Москве Александр Бурчук, трудоустройство детей в организацию, которую возглавляет их отец, может рассматриваться как конфликт интересов и подпадать под действие закона "О противодействии коррупции".

Он также напомнил, что ГИТИС является государственным бюджетным учреждением, а его руководитель обязан декларировать имущество. По словам юриста, любые возможные нарушения законодательства могут стать основанием для прокурорской проверки.

4 августа заслуженный деятель искусств РФ Заславский был освобожден от должности ректора ГИТИСа по собственному желанию. Его заявление подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющей обязанности ректора назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова. Заславский руководил институтом 10 лет с момента назначения 16 мая 2016 года, а в октябре 2021 года был переизбран на новый пятилетний срок.