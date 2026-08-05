Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 08:50

Происшествия
Главная / Новости /

"Известия": силовики начали проверку законности трудоустройства детей экс-ректора ГИТИСа

Силовики начали проверку законности трудоустройства детей экс-ректора ГИТИСа – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранительные органы проводят проверку по факту трудоустройства детей бывшего ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского, а также законности выплаты им заработной платы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По информации издания, проверяется соблюдение законодательства при оформлении родственников на работу в вуз. При этом источник подчеркнул, что говорить о каких-либо выводах или возможном возбуждении уголовного дела пока преждевременно.

Как отметил адвокат и бывший следователь Главного следственного управления МВД по Москве Александр Бурчук, трудоустройство детей в организацию, которую возглавляет их отец, может рассматриваться как конфликт интересов и подпадать под действие закона "О противодействии коррупции".

Он также напомнил, что ГИТИС является государственным бюджетным учреждением, а его руководитель обязан декларировать имущество. По словам юриста, любые возможные нарушения законодательства могут стать основанием для прокурорской проверки.

4 августа заслуженный деятель искусств РФ Заславский был освобожден от должности ректора ГИТИСа по собственному желанию. Его заявление подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющей обязанности ректора назначена главный бухгалтер вуза Ольга Ермакова. Заславский руководил институтом 10 лет с момента назначения 16 мая 2016 года, а в октябре 2021 года был переизбран на новый пятилетний срок.

Читайте также


происшествиякультураобразованиегород

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика