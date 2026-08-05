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05 августа, 09:08

Город

Москвичи предпочитают в доставке японскую и грузинскую кухни

Фото: depositphotos/Kesu01​

Самыми популярными позициями в доставке еды во всех районах столицы оказались роллы, хинкали и хачапури. Об этом стало известно из исследования "Купера", с которым ознакомилась Москва 24.

Чаще всего москвичи выбирают блюда японской кухни: на нее приходится от 18 до 29% заказов в зависимости от округа. Особенно популярны такие рестораны на западе и юго-западе столицы, а главным хитом стали роллы "Филадельфия".

Второе место заняла грузинская кухня с долей от 10 до 16% заказов. Чаще всего ее выбирают жители северо-запада и юго-востока Москвы. Лидерами стали хинкали с говядиной и хачапури по-аджарски, также в числе популярных блюд хачапури по-мегрельски и шашлык из свинины.

В число самых востребованных также вошли итальянская и европейская кухни, на которые приходится от 6 до 9% заказов. При этом предпочтения жителей разных округов отличаются.

К примеру, в Восточном административном округе одинаково востребованы японская, грузинская и европейская кухни, а явного лидера среди них нет. В Центральном округе, помимо традиционных блюд, часто заказывают стритфуд и десерты – хот-доги, трубочки со сгущенкой и блинчики.

Самую необычную структуру спроса показал Зеленоград. Здесь в числе популярных блюд оказались крем-суп с лесными грибами, датский хот-дог, салат "Цезарь" с курицей, сырный рамен, вок и куриные крылышки. Кроме того, жители округа чаще интересуются американской, французской и индийской кухнями.

В Новомосковском округе высоким спросом пользуется пицца "Пепперони", которая конкурирует с роллами за лидерство. В Троицком округе жители чаще экспериментируют с кухнями и, в частности, проявляют интерес к индийской кухне.

Сервис "Купер" также выяснил, что среди готовой еды лидером во всех округах Москвы остается русская кухня, на которую приходится от 36 до 46% заказов. Среди самых популярных блюд салаты, супы и горячее.

Ранее пользователи 2ГИС выбрали лучшие рестораны, кафе, кофейни, бары и фудмоллы столицы. Лауреатами стали 1 722 компании в Москве, включая рестораны Dizengof99 и J'pan, кафе "Брусника", кофейни "Аэроплан.кофе", "Дринкит" и Floo, а также фудмолл "Три вокзала. Депо". Всего проект охватил 124 города России и еще несколько стран.

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