Более тысячи жителей Соколиной Горы начали осмотр квартир в доме по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Соколиная Гора жители семи старых домов приступили к осмотру новых квартир в жилом комплексе, возведенном по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка находится по адресу Мироновская улица, дом 30, корпуса 1 и 2. Это пятый жилой комплекс, переданный для переселения в этом районе.

Город выделил жилые площади более чем тысяче москвичей, проживавших в семи домах на улицах Борисовской, Зверинецкой, Фортунатовской и Мироновской, а также в Окружном проезде. В целом в данном районе предусмотрено переселение примерно 12,3 тысячи человек из 68 ветхих зданий. Как уточнил вице-мэр, уже переехали или находятся в процессе переселения жители каждого четвертого дома, попавшего под программу.

На первом этаже второго корпуса открылся информационный центр. После завершения процесса переселения на этом месте планируют открыть магазины, предприятия сферы услуг или разместить городские учреждения.

Как отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, заселение ведется поэтапно, чтобы специалисты могли уделить время каждой семье. С 28 июля в центре информирования принимают жителей двух пятиэтажек на Мироновской и Борисовской улицах.

С 4 августа к осмотру приступят около 330 москвичей из дома 11, корпуса 7 в Окружном проезде и дома 12 на Фортунатовской улице. Через неделю к ним присоединятся жители еще трех домов. Запись на осмотр и загрузка документов доступны онлайн через суперсервис "Переезд по программе реновации".

ЖК построен по префаб-технологиям за 11 месяцев. В нем 568 квартир с готовой улучшенной отделкой. Жилая площадь и количество комнат не меньше, чем в освобождаемых квартирах, а общая площадь больше за счет более просторных кухни, прихожей, коридора и санузлов.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил, что горожане могут воспользоваться услугой "Помощь в переезде". Город бесплатно предоставит автотранспорт и грузчиков.

Рядом с новостройкой находятся образовательные, спортивные и медицинские учреждения, магазины, салоны красоты и Измайловский парк. До станции Измайлово МЦК можно дойти за девять минут.

В департаменте информационных технологий рассказали, что подготовиться к переезду поможет инструкция в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Она содержит информацию о документах и полезных услугах. При настройке параметров переезда инструкция адаптируется под конкретную ситуацию.

Тем временем более 360 жителей района Лефортово начали осмотр квартир в новостройке по реновации. Всего в районе планируется расселить 40 старых домов. В новые квартиры переедут примерно 2,2 тысячи семей. По словам Ефимова, сама новостройка стала уже пятым домом, переданным под заселение в Лефортове.