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05 августа, 15:45

Мэр Москвы

Собянин: началась реконструкция спорткомплекса на территории Гребного канала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Гребного канала "Москва" в Крылатском стартовали работы по обновлению физкультурно-оздоровительного комплекса с гостиницей для атлетов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Это очередной этап развития объекта с полувековой историей. Канал принимал соревнования разного уровня, а широкую известность ему принесла московская Олимпиада-80. Здание комплекса, возведенное в 1970-х годах, заметно обветшало. Сейчас там идут демонтажные работы, параллельно специалисты обновляют инженерные системы.

Реконструкция затронет четыре строения. В строении № 3 разместится универсальный спортзал с игровым полем для тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, футзалу, художественной гимнастике и спортивным единоборствам. Там также появятся зал сухой гребли и раздевалки для спортсменов.

В строении № 19 обновят шесть спортивных залов, четыре из которых оснастят тренажерами-бассейнами для различных видов гребли. В строении № 20 создадут универсальный зал с игровым полем для баскетбола, волейбола и футзала. В строении № 21 приведут в порядок гостиницу, предназначенную для отдыха спортсменов, тренеров, судей и персонала.

Кроме того, стартовало благоустройство территории около "Баскет Холла Москва". В ближайшее время планируется начать капитальный ремонт административно-бытового здания и корпуса эллингов.

После завершения работ Гребной канал станет комфортным местом для занятий спортом и отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, отметил мэр.

Ранее Собянин анонсировал появление порядка 23 круглогодичных спортивных площадок нового формата в Москве до конца 206 года. Особенность таких территорий заключается в том, что летом они будут преобразовываться в зоны для игры в волейбол, баскетбол и множество других командных игр, а зимой – в катки с теплыми раздевалками. Перевести из одного режима в другой их можно будет быстро благодаря современным технологиям.

Собянин рассказал о создании в Москве доступной спортивной инфраструктуры

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