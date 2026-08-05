Девочке в "маске Бэтмена" сняли швы после заключительной операции в Петербурге

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/luna.love.hope

Американской девочке Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", сняли швы после заключительной операции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в частной клинике, где лечится ребенок, РИА Новости.

Заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов девочке провели 22 июля. Затем оставалось дождаться заживления тканей и снятия швов.

Феннер родилась в 2019 году с гигантским меланоцитарным невусом на лице. Американские специалисты предлагали долгое и многоэтапное лечение из 80 операций после того, как девочка подрастет.

Однако семье помог российский хирург-онколог Павел Попов, предложив альтернативный метод терапии. Благодаря его методике фотодинамической терапии и последующим нескольким операциям в Санкт-Петербурге девочке удалось удалить невус и рубцы.