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20 июля, 12:25

Общество

Врачи в Москве спасли 17-летнюю девушку от осложнений желчнокаменной болезни

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Московские врачи спасли 17-летнюю девушку от тяжелых осложнений желчнокаменной болезни, проведя две сложные операции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

Пациентка экстренно поступила в Детскую больницу имени Г. Н. Сперанского с жалобами на боли в животе и пояснице, рвоту и кашель. УЗИ выявило множество камней в желчном пузыре, а также два камня, застрявших в желчных протоках. До этого девушка не обращалась в московские медучреждения.

Во время одного наркоза хирурги сначала извлекли камни из протоков через двенадцатиперстную кишку. Затем провели контрастное исследование, чтобы убедиться в отсутствии более мелких камней, и сразу удалили желчный пузырь.

По словам заведующего хирургическим отделением № 1, профессора Игоря Хворостова, медики проводили операцию по методике "Рандеву", которая сочетает эндоскопическую и лапароскопическую техники. Первая предполагает проведение вмешательства через естественные отверстия организма с помощью тонкого инструмента, а вторая – через проколы в брюшной стенке с помощью камеры и инструментов.

Такой подход позволяет сократить сроки восстановления и пребывания в стационаре, а также уменьшает риск послеоперационных осложнений.

Уже на третий день пациентку выписали домой под наблюдение гастроэнтеролога. Она чувствует себя хорошо и ведет привычный образ жизни.

Ранее столичные врачи спасли 70-летнего мужчину с аневризмой брюшной аорты, размер которой достиг 6 на 7 сантиметров. Ее обнаружили на плановом обследовании в поликлинике. Пациент долго отказывался от операции, однако, когда риск разрыва сосуда стал критическим, согласился на вмешательство.

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