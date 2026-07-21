Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Подготовка к новому обмену между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Стороны уже приступили к утверждению списков, разделив их на две категории: военнослужащие и гражданские лица. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, речь идет об очень значимом обмене, однако точные сроки его проведения намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренностей. Лантратова подчеркнула высокую гуманитарную важность процесса, отметив, что за каждым именем в списках стоят семьи, которые находятся в тревожном ожидании и надеются на скорейшее возвращение родных.

Омбудсмен также рассказала о колоссальном количестве обращений от граждан. Она призналась, что ее телефон постоянно переполнен сообщениями с вопросами о том, попали ли в списки на обмен мужья и дети заявителей.

В связи с этим аппарат уполномоченного проводит постоянные приемы, в том числе в формате видеосвязи, чтобы охватить запросами жителей из различных регионов страны.

Ранее Лантратова направила обращение в ООН в связи с новой волной атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы РФ. Она подчеркнула, что Россия собирает абсолютно все подобные факты, документирует их и направляет в международные инстанции.