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18 июля, 12:28

Политика

Лантратова направила обращение в ООН в связи с новой волной атак ВСУ на регионы РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы. Об этом она написала в своем канале в МАХ.

"Мы собираем абсолютно все подобные факты, документируем их и направляем в международные инстанции. Будем делать это вновь и вновь, чтобы мировое сообщество наконец открыло глаза на действия украинского режима", – заявила Лантратова.

Она также отметила, что находится на постоянной связи с омбудсменами Белгородской, Московской и Тамбовской областей – Жанной Киреевой, Ириной Фаевской и Владимиром Репиным соответственно. В частности, они вместе держат на контроле оказание медицинской, психологической и социальной помощи всем раненым, эвакуированным и семьям погибших.

Комментарий об очередной серии атак ВСУ дал и сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев. В беседе с ТАСС он напомнил, что Россия никогда не наносит удары по мирным гражданам Украины и гражданским объектам, в то время как Киев запускает ракеты и дроны по детям.

"Студенты подрабатывают в свое свободное время. Сейчас лето, молодежь идет на заработки, на такие вот подработки, и по детям, как в Старобельске, бьют ракетами и беспилотниками. <...> Мы, если наносим удары по территории Украины, мы выносим военную инфраструктуру, то, что работает на фронт", – сказал политик.

Он также возложил ответственность за удар по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области на коллективный Запад. Он назвал произошедшее преступлением против человечности, напомнив, что подобное когда-то было осуждено на Нюрнбергском трибунале.

"Чтобы Запад помнил, что и для них когда-то наступит новый Нюрнбергский трибунал за то, что произошло", – заключил Кондратьев.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись несколько российских субъектов в ночь на 18 июля. В частности, в подмосковных Ногинске и Электростали повреждения получили нефтебаза и склад Wildberries соответственно. В результате пострадали 26 человек.

Прилеты дронов также были замечены в Котовске Тамбовской области. Там целью стал логистический центр Wildberries. Жертвами стали 32 человека, включая 7 погибших сотрудников ночной смены и 25 пострадавших граждан.

В связи со случившимся возбуждены уголовные дела о теракте. Правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили вновь теракты против мирного населения.

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