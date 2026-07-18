Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары 19 и 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в столице до вечера понедельника, 20 июля, из-за жары. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение вступит в силу с 12:00 19 июля и продлится до 17:00 20 июля. По прогнозам синоптиков, днем 19-го и 20-го числа воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов.

В связи с прогнозируемой жарой столичный главк МЧС России рекомендовал горожанам соблюдать повышенную осторожность. Кроме того, ведомство посоветовало избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, а также строго соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В случае ЧП горожан попросили звонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

В свою очередь, автомобилистов также призвали соблюдать меры предосторожности. В частности, водителей попросили не оставлять животных и детей в салоне авто. Кроме того, им порекомендовали перед поездкой проветривать салон, использовать солнцезащитные очки и крем, а также следить за самочувствием в пути.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что следующая неделя будет дождливая. Однако, по его словам, затяжных ливней ждать не стоит. Температура воздуха составит 20–25 градусов.

