Поезда сообщением Москва – Адлер станут ежедневными с 20 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезд № 197/198, который следует из Москвы в Адлер, переходит на ежедневный график курсирования. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

С 18 июля состав начнет отправляться ежедневно из Адлера, а с 20 июля – из Москвы.

"Продажа билетов на все рейсы в июле, а также на август из Москвы уже открыта. Билеты из Адлера на август откроются на следующей неделе. В дальнейшем продажа будет открываться за 30 суток", – отметили в пресс-службе.

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала в 00:55 и прибывает в Адлер в 19:00 следующего дня. Маршрут проходит через Воронеж (станция "Придача"), Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. Из Адлера состав отбывает в 02:50 и прибывает в столицу в 14:26 следующего дня.

В составе – одноэтажные купейные и плацкартные вагоны "Таврия". Предусмотрены "гендерные" купе. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Ранее из Владивостока в первый рейс отправился международный поезд в китайский Суйфэньхэ. Торжественная церемония запуска нового маршрута прошла в столице Приморья.

В составе поезда – один купейный и три плацкартных вагона, которые способны вместить более 180 пассажиров. В ДВЖД уточнили, что поездки будут осуществляться по заявкам туристической компании, выступившей инициатором формирования состава.

