"Белоруснефть" опровергла слухи о дефиците топлива на АЗС республики

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Распространяемая в интернете информация о нехватке топлива на автозаправках в Белоруссии не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Белоруснефть".

Ранее в ряде социальных сетей появились сведения, что на автозаправочных станциях в Витебской области, вблизи границы с Псковской областью, якобы введено ограничение на заправку автомобилей объемом 20 литров.

"Дефицита топлива на АЗС "Белоруснефти" нет", – отметили в компании.

При этом на приграничных заправках Витебской области действительно появилось нововведение. Как пояснил заместитель гендиректора предприятия Сергей Каморников, оно связано с необходимостью сначала оплатить топливо, а затем заправиться.

"В остальном все как обычно", – добавил он.

Также в "Белоруснефти" призвали клиентов быть бдительными и получать достоверную информацию только из официальных источников.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло на рассмотрение ГД документ, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Уточнялось, что комплекс мер оформлен как проект поправок к уже рассматриваемому нижней палатой парламента законопроекту.