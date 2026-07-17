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17 июля, 10:37

Экономика

В России начали распродавать АЗС

Фото: 123RF.com/tan4ikk

Более 150 объявлений о продаже АЗС появилось на маркетплейсах и сайтах компаний РФ, сообщает газета "Известия".

Стоимость различных активов варьируется от 1 до 150 миллионов рублей. В продаже появились как частные и независимые автозаправки, так и объекты крупных компаний.

Например, одна из сетей, состоящая из 13 заправок, распродает свой бизнес в Уфе – продавец хочет выручить за объекты 350 миллионов рублей. В это же время "Газпром сеть АЗС" выставила на продажу свои активы в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Аналогично "Лукойл" продает АЗС в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской, Ивановской областях и Пермском крае.

"Газпром ГНП холдинг", дочерней компанией которой является "Газпром сеть АЗС", в беседе с журналистами объяснила, что АЗС выставлены на продажу еще в 2022 году. Кроме того, это является частью плановой работы компании. В СМИ напомнили, что к началу текущего года в стране насчитывалось всего 27 700 работающих АЗС, из которых 19 840 – независимые заправки.

Сами независимые продавцы в беседе с журналистами уверены, что причиной подобных решений стало ухудшение финансового состояния собственников АЗС. Многие планируют при помощи продажи активов закрыть долги.

Собеседники СМИ уверены, что распределение топлива на частные заправки идет по остаточному принципу, поэтому в ряде регионов общих объемов бензина либо нет, либо топливо стоит необоснованно высоко.

"В отношении крупных нефтяных компаний говорить о массовой тенденции вряд ли возможно. Скорее они избавляются от непрофильных активов или объектов с плохой логистикой", – предположил источник на рынке.

Со сложностями столкнулись практически все частные АЗС, рассказал президент Союза "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Марат Муртазин. Это происходит уже около месяца с того момента, как оптовые цены пошли вверх.

Причиной роста цен является то, что у независимых заправок нет иной возможности, кроме как купить топливо на бирже или у трейдеров, у которых цена высокая. Поэтому у владельцев не остается иных вариантов, кроме как продать бизнес или полностью прекратить деятельность.

Если ситуация на рынке не стабилизируется в ближайшие полгода, то федеральные компании начнут активно выкупать АЗС, расположенные в наиболее привлекательных локациях, сказал Муртазин.

Депутат ГД Игорь Ананских подтвердил, что часть нефтезаводов ушла на плановые и внеплановые ремонты, при этом кабмин РФ уже принял решения, которые должны помочь стабилизировать поставки топлива в регионы, где был ажиотаж или дефицит. В ближайшее время можно ожидать, что ситуация улучшится, сказал парламентарий.

"Уверен, что пока запрет на экспорт топлива будет продлен, так как в некоторых субъектах проблемы с ним еще остаются. Если с дизелем дела чуть лучше, то про бензин такого сказать нельзя", – добавил депутат.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил автобазе правительства региона установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей. Он отмечал, что такие же поручения дал руководителям органов местного самоуправления – ввести аналогичные лимиты для служебных автомобилей чиновников местных администраций.

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