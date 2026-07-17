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17 июля, 10:54

Политика

МИД Китая назвал клеветой слова Трампа о вмешательстве Пекина в американские выборы

Фото: 123RF.com/iunewind

Заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы является вымыслом и клеветой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что КНР всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела других стран, не проявляла к этому интереса и никогда не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.

Ранее глава Белого дома обратился к нации и обвинил американских чиновников в сокрытии правды о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны. Он рассказал, что Штаты рассекречивают данные разведки, согласно которым системы голосования в крайней степени подвержены риску атак.

По одной из оценок, противники США, в том числе Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, могут влиять на американскую избирательную инфраструктуру. Трамп потребовал уволить причастных к этому, а также при необходимости предъявить им обвинения.

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